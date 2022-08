Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, este incantata sa anunțe ca a 7-a aeronava s-a alaturat flotei sale moderne din Cluj-Napoca. Pentru a sprijini in continuare operațiunile sale din Romania și pentru a marca aceasta ocazie, aeronava de ultima generație Airbus A321 a Wizz…

- UPDATEAmbasada Spaniei in Romania spune ca informația nu este reala.”Avand in vedere informațiile vehiculate in unele publicații periferice din Spania și preluate de presa romana cu referire la furtul celor 600 de metri de cablu de fibra optica, care a perturbat traficul feroviar in Spania, precizam…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie pentru Spania. MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Regatul Spaniei ca mai multe aeroporturi vor fi afectate de greva prelungita a unei companii…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Regatul Spaniei ca mai multe organizatii sindicale au anuntat prelungirea grevei insotitorilor de zbor ai companiei aeriene Ryanair, in perioadele…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a invins-o pe iberica Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA), scor 6-1, 6-2, și s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon 2022, potrivit GSP. Dupa exact o ora de joc, Halep ajunge pentru a patra oara in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon. Ultima…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca inspre si dinspre Regatul Spaniei, pe cale aeriana, ca mai multe organizatii sindicale au anuntat o greva a insotitorilor de zbor ai companiei aeriene RYANAIR in zilele de 24, 25, 26, 30…

- WRS, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022, a fost invitat la un post de radio, unde a vorbit despre experiența lui legata de concursul muzical la care a participat. Artistul și-a spus și parerea despre piesa Ucrainei. WRS a povestit despre experiența pe care a avut-o la Torino. In marea finala…

