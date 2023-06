Stiri pe aceeasi tema

Romania a scos un egal in Elveția, scor 2-2, in cel mai greu duel al grupei preliminare pentru Euro 2024. Selecționerul Edi Iordanescu a admis superioritatea adversarilor.

Romania a scos un egal in Elveția, scor 2-2, in cel mai greu duel al grupei preliminare pentru Euro 2024. Basarab Panduru crede ca rezultatul este unul mincinos.

Basarab Panduru crede ca Edi Iordanescu a luat decizia corecta cand l-a lasat pe Louis Munteanu (21 de ani) in afara lotului pentru meciul Elveția - Romania.

Vladimir Screciu (23 de ani), mijlocașul central al Universitații Craiova, debuteaza la naționala Romaniei in meciul cu Elveția.

In ziua meciului Elveția - Romania, Marius Avram, impresarul lui Vladimir Screciu (23 de ani), s-a intalnit cu Jurgen Klopp (56 de ani).

Romania va juca in aceasta seara cu Elveția, la Lucerna, in etapa a patra din preliminariile EURO. Va prezentam ultimele informații despre duelul programat la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro.

Intrat in direct din Elveția, la GSP LIVE, Costin Ștucan a prezentat cele mai noi informații inainte de meciul din aceasta seara. Elveția - Romania se joaca de la 21:45, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima TV.

Nicolae Stanciu (30 de ani), capitanul echipei naționale, spune inainte de Elveția - Romania ca atmosfera in vestiarul „tricolorilor" este acum „perfecta, nu am mai vazut așa ceva in 8 ani".