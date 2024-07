Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 82 se ani, care conducea un moped electric pe Drumul judetean 593, pe raza localitatii Cebza, a murit, marti, dupa ce a intrat in coliziune cu un tren care circula pe ruta Timisoara - Cruceni, a informat Politia Timis.

- Castelul Balmoral din Scoția, una dintre reședințele preferate ale reginei Elizabeth II și locul unde a murit in 2022, va pemite accesul publicului incepand de luni, 1 iulie, și va ramane deschis pana la 4 august. Aceasta este o premiera dupa mai bine de 170 de ani de cand casa este deschisa pentru…

- La data de 28 mai a.c., pentru documentarea faptelor si administrarea probelor intr-o cauza penala, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Bistrita-Nasaud, intr-un dosar in care cercetarile sunt efectuate sub aspectul comiterii…

- O tragedie de proporții a avut loc in Iași, in urma cu puțin timp. Un barbat a murit dupa 12 ore petrecute la UPU Iași, in care nu ar fi primit apa și mancare. Acesta ar fi fost internat doar dupa ce arfi intrat in coma. Sfarșitul sau a fost tragic, in cele din urma.

- Cum s-a produs accidentul din Sannicoara, Apahida, județul ClujUn grav accident de circulație s-a produs in aceasta seara in Apahida, in apropiere de Lidl Sannicoara, in dreptul unei treceri la nivel cu calea ferata.Polițiștiii clujeni au declarat ca: ”Din cercetarile preliminare s-a constatat ca la…

- Un barbat de 30 de ani a murit, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc pe autostrada Transilvania. „Pompierii din cadrul Detasamentului Turda intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe autostrada A3, in zona km 30. La fata locului au ajuns o autospeciala cu modul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut pe strada Bistriței din municipiul Dej. La fața locului au fost dislocate doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ. Pompierii au gasit la fața locului un autoturism avariat,…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, care conducea o motocicleta, a murit, vineri dimineața, dupa un accident produs pe raza comunei Targșoru Vechi.”In aceasta dimineața, in jurul orei 8.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați despre faptul ca in comuna Targșoru…