A rezolvat primăria problema gestionării câinilor fără stăpân? Problema gestionarii cainilor fara stapan a fost adusa in discutie in sedinta ordinara a Consiliului Local (CL) Craiova de saptamana trecuta. Asta dupa ce primaria s-a trezit executata silit de Asociatia „Viata Animalelor“ pentru ca nu a infiintat un serviciu specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan. ONG-ul a cerut inchiderea adapostului de la Breasta pe motiv ca functioneaza ilegal, solicitand totodata si infiintarea serviciului respectiv. Totul a inceput in noiembrie 2017, cand asociatia a dat in judecata pentru acest lucru Consiliul Local, municipiul Craiova si SC Salubritate SRL… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara exceleaza in ultima vreme in o serie de evenimente stradale, concerte mai ales, care au loc, de regula, in pietele publice din zona istorica si uneori chiar se suprapun, dar in lipsa unui regulament care ar trebui intocmit de primarie si avizat de Directia Judeteana pentru Cultura Timis, o…

- Ion Dedu, buzoianul care era executat pentru suma de 25.000 lei din amenzi pentru neplata rovinietei, a castigat procesul cu Primaria comunei Gura Teghii si scapa de secehestru. Barbatul ajunsese dator vandut la stat, din amenzi primite de la CNAIR pentru neplata rovinietei din 2010, timp de 7 ani,…

- Adrian Boțoc, unul dintre foștii concurenți din sezonul 5, și-a primit sentința definitiva, dupa ce, initial, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare in procesul de purtare abuziva. Judecatorii de la Curtea de Apel Cluj au fost ințelegatori cu Adrian Boțoc, care a fost condamnat…

- Un avertisment mai putin obisnuit a fost montat pe poarta unui imobil din cartierul Albert din Ploiesti si, tinand cont de continutul mesajului, nu stim cat este de legal. Amenintarea, de orice natura, la adresa integritatii fizice, se pedepseste conform legii, iar umorul nu va tine loc de…

- Zeci de polițiști locali de la Targu-Jiu au caștigat, pe data de 4 septembrie, un proces in instanța privind acordarea normei de hrana. Decizia magistraților de la inceputul lunii septembrie nu este insa definitiva. Potrivit liderului Sindicatului Polițiștilor Locali din județul Gorj,…

- Municipalitatea solicita ApaVital SA sa decolmateze canalele de evacuare a apelor pluviale. In urma observațiilor din teren, dar și a sesizarilor primite de la ieșeni, in special dupa ploi insemnate cantitativ, conducerea Primariei Municipiului Iași a solicitat Salubris SA sa faca o verificare in intregul…

- Ziarul Unirea Sterilizare gratuita a cainilor fara pedigree, cu stapan. Proiect de hotarare pe masa consilierilor locali din Alba Iulia Pe masa consilierilor locali din Alba Iulia se va afla in ședința din 30 august un proiect de hotarare care prevede o asociere intre Primaria municipiului și o asociație…

- In ultima perioada, in special pe retele de socializare au aparut diferite materiale video si fotografii cu caini comunitari prinsi de catre societatea Salubritas și sunt cetateni care acuza ca maidanezii nu ar fi tratați suficient de omenește. Ba mai mult, s-a ajuns pana acolo, incat, de pe conturi…