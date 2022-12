Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a manifestat miercuri sustinerea pentru construirea unui nou gazoduct care ar transporta gaz natural dinspre Turkmenistan si ar reduce astfel dependenta Europei fata de gazul rusesc, relateaza agentiile AFP si EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Europa pur și simplu trece de la dependența de gazul rusesc la dependența de gazul natural lichefiat (LNG) din Statele Unite, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția rusa de presa RIA. Țarile Uniunii Europene au purtat negocieri de urgența sambata,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca va cere Ministerului rus al Energiei sa investigheze de ce o parte din gazul rusesc livrat Republicii Moldova este stocat in Ucraina. Acesta a precizat ca „nu este clar” de ce Republica Moldova depoziteaza acolo, transmite TV8.md. „Nu este clar de ce depoziteaza…

- Presedintele Klaus Iohannis incepe vineri o vizita de lucru in Republica Elena, unde va avea intrevederi cu presedintele Katerina Sakellaropoulou si cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul vizitei, un accent deosebit va fi pus pe proiectele de infrastructura…

- In 2021, panourile solare facute in China, cel mai mare poluator al lumii, au reprezentat 75% din productia glo­bala, timp in care productia din Europa nu a reprezentat decat 2,8%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cand președintele rus Vladimir Putin a inchis robinetele de gaz in Europa, Germania s-a temut mai mult decat alte țari europene de o iarna cu pene de curent. Miniștrii au facut eforturi pentru a asigura aprovizionarea alternativa, conștienți de faptul ca dependența puternica de gazul rusesc a lasat…

- Ungaria și-a stabilit ca obiectiv eliminarea dependenței de gazele rusești pana in 2050, ca urmare a electrificarii la scara larga pana la acea data. Obiectivul a fost anunțat, marți, de ministru ungar al inovației și tehnologiei, Laszlo Palkovics. Ungaria este una dintre țarile europene cele mai dependente…

