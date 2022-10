Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin a dezvaluit detalii despre cele mai grele clipe prin care a trecut pana la 35 de ani. Vedeta a fost nevoita sa renunțe la fiul sau. Baiatul a ramas sa locuiasca alaturi de tatal lui, primul soț al interpretei. „Eu trebuia sa merg sa fac bani cumva, ca nu aveam o situație financiara…

- Carmen de la Salciua traiește momente de neuitat alaturi de proapatul ei soț, cu care s-a casatorit recent. Cei doi au plecat in luna de miere, iar destinația pe care au ales-o este una cu adevarat de vis. Drept urmare, artista nu se mai oprește din publicat fotografii, cu care continua sa iși incante…

- Dupa desparțirea de Larisa, mama copiilor lui, Alin Oprea a inceput o relație cu Medana. De ani de zile sunt impreuna, nu s-au ferit chiar sa afirme ca sunt suflete pereche. Intr-un interviu pentru Spynews, Medana a facut dezvaluiri despre viața alaturi de artist, dar și despre cum acesta a renunțat…

- Carmen de la Salciua a avut parte de momente deosebite. Aceasta s-a casatorit recent cu alesul inimii, iar acum se afla in luna de miere. Fanii cantareței de muzica de petrecere sunt extrem de bucuroși pentru bruneta care in sfarșit și-a gasit marea dragoste. Solista a continuat sa creada in iubire…

- Marian Corcheș, iubitul lui Carmen de la Salciua, a fost prins furand curent, iar acesta este judecat in dosarul de furt. Carmen de la Salciua a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre problemele penale pe care partenerul ei le are inca din anul 2019.

- Carmen de la Salciua traverseaza o perioada a schimbarilor, se pare, luandu-și recent admiratorii prin surprindere cu ultimele decizii. Iata cum s-a afișat artista pe rețelele de socializare, dupa ce a anunțat ca a amanat nunta cu partenerul ei de viața!

- Transformare radicala de look! Carmen de la Salciua a decis ca este momentul perfect sa iși schimbe culoarea parului, motiv pentru care vedeta a mers in salonul de infrumusețare și și-a facut o schimbare radicala. Fanii au ramas uimiți atunci cand au observat ca artista s-a vopsit și s-a tuns. Iata…

- Carmen de la Salciua este destul de discreta in ceea ce privește viața sa. Cu toate acestea, artista iși ține fanii la curent cu momentele importante din viața sa, așa cum a facut și de aceasta data.