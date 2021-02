Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și tatal fetiței sale au divorțat astazi oficial, la notar, la cateva luni dupa ce Marius Elisei a parasit locuința familiei. Cei doi au ramas in relații bune, de dragul fetiței lor, Isabela.Oana Roman și Marius Elisei au divorțat astazi la notar. Aceștia au stat timp de 40 de minute in biroul…

- Oana Roman a depus actele de divorț, dupa ce Marius Elisei a plecat de acasa in urma cu o luna. Se pare ca intre cei doi nu mai este cale de impacare și nu vor mai forma un cuplu. Cu toate astea insa, vedeta susține ca ea și soțul ei au o relație buna, iar acesta o ajuta ori de cate ori are nevoie,…

- La inceputul anului 2021, Gabriel Cotabița (65 de ani) a fost diagnosticat cu COVID-19 și internat in spital. Anunțul imbolnavirii a fost facut atunci de fiica lui Aela la Antena Stars. Gabriel Cotabița, primele declarații dupa vindecarea de COVID-19 „M-am rugat sa trec și peste asta, insa eu oricum…

- Zilele trecute, Mioara Roman a ajuns la spital, unde a fost operata, dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Acum, mama Oanei Roman se simte mult mai bine și a fost externata, iar vedeta a facut publica prima imagine cu fosta soție a lui Petre Roman, dupa mult timp de cand aceasta nu a mai ieșit in public.…

- Joi, 21 ianuarie, Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu s-au prezentat in fața judecatorilor. Fostul cuplu s-a separat in anul 2019, iar in prezent lupta in instanța pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas. In aceasta faza a procesului au fost audiați martorii. Unul dintre martorii Claudiei este…

- In mediul online, solista Kaira a confirmat decesul mamei sale, Adriana. „Ințeleg cumva rolul „condoleanțelor”, dar daca vezi acest mesaj, ce poți face este sa aprinzi o candela și sa rostești o rugaciune pentru mama mea. Numele ei a fost Adriana”, a scris Kaira pe Instagram. Artista Kaira și-a pierdut…

- La sfarșitul anului trecut, Oana Roman (45 de ani) a confirmat ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Oana și Marius au impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 6 ani. Cum a reacționat fiica Oanei Roman dupa separarea parinților ei? „O sa mint daca o sa spun ca a fost simplu. Sunt…

- Sarbatorile de iarna au venit pentru Oana Roman și cu surprize mai puțin placute. Chiar cu cateva zile inainte de Craciun, Oana anunța pe rețelele de socializarea ca ea și soțul ei, Marius Elisei, nu mai sunt impreuna . Daca in momentul respectiv, Oana nu a dat prea multe amanunte legate de motivul…