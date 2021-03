A renunțat la gimnastică pentru 15 ani de acrobație la Cirque du Soleil! Ciprian Vereș s-a intors in țara dupa 15 ani petrecuți la cel mai tare circ din lume, Cirque du Soleil. La 20 de ani, multiplu campion național la gimnastica a renunțat la sportul pe care il practica de la 4 ani și a plecat in aventura vieții. Totul s-a petrecut atat de repede incat nici acum nu ii vine sa creada! „Eram la Reșița, am facut un video, o audiție cu ce fac eu la toate aparatele și am trimis-o in Montreal. Nu m-am gandit niciun moment ca ma vor lua. Dupa doua saptamani mi s-a și oferit contractul. Era vineri și luni aveam biletul de avion”- Ciprian Vereș, medaliat cu bronz in proba… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

