A reizbucnit RĂZBOIUL în ISRAEL! O ploaie de rachete s-a abătut peste TEL AVIV O ploaie de 130 de rachete lansata de Hamas a lovit Tel Aviv și imprejurimile sale, marți seara, la o zi dupa ce forțele aeriene israeliene au distrus o cladire de 10 etaje in care iși aveau birourile lideri islamiști palestinieni. In noaptea de miercuri atacurile au continuat iar armata israeliana a transmis ca de la inceputul violențelor au fost lansate aproximativ 850 de rachete asupra Israelului. Cele mai multe dintre rachetele trimise spre Israel din Fașia Gaza au fost eliminate de scutul antiracheta israelian. Cu toate acestea, cinci civili au fost uciși. Totodata, in violențele incepute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

