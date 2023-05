Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Presedintele american Joe Biden a cerut din nou duminica Congresului sa interzica pustile de asat, la o zi dupa un masacru comis intr-un centru comercial din Texas, potrivit AFP."Cer din nou Congresului sa adopte o lege care sa interzica pustile de asalt si incarcatoarele cu mare capacitate, cu instituirea…

- Fostul primar al Brașovului, George Scripcaru, a fost achitat a patra oara intr-un dosar DNA. Fostul edil era acuzat de șantaj, in urma unei autosesizari a procurorului DNA Brașov, chiar in campania electorala in urma careia edilul care a transformat Brașovul intr-un oraș modern a fost invins in mod…

- Donald Trump devine primul președinte american pus sub acuzare. Fostul lider de la Casa Alba a ajuns marti dupa-amiaza la tribunalul din Manhattan, New York, unde s-a predat si a fost pus sub acuzare. El a salutat multimea stransa pe trotuarul de vizavi in timp ce intra in cladire, dar nu a declarat…

- Donald Trump a strans o adevarata avere din donațiile pentru campania electorala, din anul 2024. Situația critica in care se afla, in acest moment, i-a adus in conturi nu mai puțin de 5 milioane de dolari, iar toți acești bani au venit din partea oamenilor.

- Fostul presedinte american Donald Trump, care si-a anuntat candidatura in scrutinul prezidential din 2024, a fost pus sub acuzare de o instanta judiciara din orasul New York intr-un caz privind plati ilegale facute in campania electorala din 2016, anunța Mediafax.Unul dintre avocatii lui Donald Trump…

- Fostul președinte, Igor Dodon, a anunțat susținerea sa pentru candidatul Grigorii Uzun la funcția de bașcan al Gagauziei. „In aceasta campanie il susțin pe Grigorie Uzun pentru ca este om de stat. Sunt sigura ca peste o luna nu va incepe sa numeasca limba moldoveneasca - romana și nu va spune ca viitorul…

- Un fost model OnlyFans a obținut o victorie uimitoare la alegerile locale din Ecuador. Femeia, in varsta de 32 de ani, este acum primar al cantonului Simon Bolivar, din provincia ecuadoriana Guayas. La valul de critici primit pentru trecutul sau a dat un raspuns insuși președintele țarii.