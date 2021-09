Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Ișfan va infrunta Suedia și Mexic! Selecționerul Florin Bratu a anunțat lotul pentru acțiunea reprezentativei U21 a Romaniei din Spania, unde tricolorii vor disputa doua partide amicale. Naționala care pregatește participarea la EURO 2023, competiția U21 pe care Romania o gazduiește alaturi…

- Florin Bratu (41 de ani), selecționerul echipei naționale U21 a Romaniei, a anunțat lotul pentru meciurile amicale cu Suedia U20 și Mexic U21, programate in prima jumatate a lunii octombrie. Romania U21 - Suedia U20 se joaca joi, 7 octombrie, de la ora 21:00.Romania U21 - Mexic U21 este programat sambata,…

- ​Reprezentativa României a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial de volei feminin Under-18 de la Durango (Mexic), 3-0 (25-19, 25-19, 25-21) cu Puerto Rico, în Grupa C.Cele mai bune jucatoare ale echipei României au fost Denisa Stefania Cheluta (13 puncte) si Andra Dariana…

- Selectionerii Florin Bratu si Bogdan Lobont au anuntat, vineri, jucatorii din strainatate convocati la echipele nationale Under-21 si Under-20 pentru partidele de pregatire ale celor doua reprezentative din luna octombrie, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Selectionata U21…

- Naționala de volei feminin a Romaniei infrunta astazi Suedia, in al doilea meci al grupei de la Euro 2021. Partida este programata la ora 20:30, in sala Polivalenta din Cluj Napoca, poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport. ...

- Echipa nationala de fotbal a Ucrainei are un nou selectioner! Oleksandr Petrakov a fost prezentat oficial.Anuntul a fost facut pe site-ul forului de fotbal din tara vecina, fara a se preciza care va fi durata contractului.

- Cei 50.000 de straini veniti la munca in Romania, atat cei deja angajati, cat si cei care vor veni dupa ce Guvernul a aprobat dublarea contingentului de lucratori din state terte, pot deveni membri de sindicat, a anuntat joi Blocul National Sindical (BNS).

- Reprezentativa juniorilor nascuți in anul 2005 s-a reunit pentru un stagiu de pregatire, in care va disputa și doua jocuri de verificare. Pe 4 și 6 august, de la ora 20:00, Romania U17 va intalni selecționata similara a Macedoniei de Nord, la Centrul Național de Fotbal Buftea. Pentru aceasta acțiune,…