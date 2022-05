A reclamat că i-a fost furat telefonul, însă a sfârșit prin a fi trimis în judecată Un vrancean a fost trimis in judecata pentru un Samsung J5, propriul telefon mobil, dupa ce a reclamat ca i-a fost sustras. Barbatul a sfarșit prin a fi acuzat de inducerea in eroare a organelor judiciare. Din ce s-a reținut in rechizitoriu, vranceanul a depus o plangere penala, in care arata ca autori necunoscuți i-au […] Articolul A reclamat ca i-a fost furat telefonul, insa a sfarșit prin a fi trimis in judecata apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

