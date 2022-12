Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, operat luna trecuta la laringe, a facut duminica o laringoscopie cu rezultate normale, ceea ce inseamna ca este exclusa prezenta unei noi tumori, a anuntat spitalul din Sao Paulo, potrivit Belga, citat de news.ro.

Dani Alves a devenit, vineri seara, la 39 de ani, 6 luni si 27 de zile, cel mai in varsta jucator care a evoluat vreodata la un turneu final al Cupei Mondiale pentru nationala Braziliei, conform news.ro.

Selectionatele Camerunului si Braziliei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc vineri seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Echipa nationala a Braziliei a invins joi seara, scor 2-0, reprezentativa Serbiei, intr-un meci contand pentru grupa G a Cupei Mondiale din Qatar.

Fostul selectioner al Braziliei, Luiz Felipe Scolari, cel care a condus Selecao la titlul mondial din 2002, a anuntat ca nu va mai antrena nicio echipa.

Alex Ovecikin, starul si capitanul lui Washington Capitals, a stabilit un nou record de goluri marcate pentru o singura echipa din Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), sambata seara, in cursul meciului pierduta pe teren propriu in fata formatiei Arizona Coyotes (scor 2-3).

Candidatul favorit la alegerile prezidentiale din Brazilia, Luiz Inacio Lula da Silva, a promis ca, in cazul in care va fi ales la scrutinul de duminica, va pune capat despaduririi din Amazon si ar plasa Brazilia pe calea atingerii emisiilor zero de gaze cu efect de sera, relateaza BBC preluat de…

Echipa nationala feminina a Serbiei a castigat sambata titlul mondial la volei, dupa ce a invins in finala nationala Braziliei, informeaza news.ro.