Stiri pe aceeasi tema

- MApN a pus in transparenta publica proiectul de OUG prin care cheltuielile pentru instruirea pilotilor ucraineni in Romania sunt suportate de institutia militara. Nu spune cand va incepe instruirea si nici despre cati piloti este vorba, relateaza www.monitorulapararii.ro.

- Președintele Klaus Iohannis nu numai ca ne-a pus ținta pe spate prin crearea centrului european de instruire a piloților ucraineni pe F-16, ci a obligat Romania sa suporte și toate costurile in acest sens. Astfel, milioanele de euro vor ajunge, in principal, tot la americani, avand in vedere ca Lockheed…

- ”Cheltuielile pentru aparare vor creste structural in intreaga lume, odata cu noua normalitate a tensiunilor geopolitice si cu sfarsitul dividendelor de pace de mai multe decenii. Desi suntem inca departe de cheltuielile de peste 6% din PIB-ul global din anii 1960, a inceput o noua cursa a inarmarii,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi primit de președintele SUA, Joe Biden, la Casa Alba, in ziua de 7 mai 2024, intr-un moment in care Romania se pregatește sa cumpere din SUA avioane de lupta de 6,5 miliarde de dolari. Șeful statului roman efectueaza o vizita de lucru in Statele Unite, in…

- Parlamentul a fost informat, marti, in plen cu privire la scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la aprobarea tranzitarii teritoriului national a unor echipamente si bunuri materiale donate Ucrainei de catre Estonia, dar si instruirea militarilor ucraineni pentru cunoasterea, utilizarea…

- Trei aeronave F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Regale Olandeze, care vor fi puse la dispozitia Centrului european de instruire F-16, au aterizat miercuri, la Baza 86 Aeriana „Locotenent aviator Gheorghe Mociornita” de la Borcea, anunta MApN. Centrul european de instruire F-16 reprezinta un…

- Pe langa accizele majorate și impozitele și taxele crescute de pe o zi pe alta, dar cunoscute macar in momentul publicarii ordonanțelor in Monitorul Oficial, Guvernul PSD-PNL a mai pus in practica, in ultimii doi ani și jumatate, o schema de scos bani, zi de zi, din buzunarele și conturile romanilor.…

- In Camera Deputaților a fost adoptat marti proiectul de lege prin care se interzic jocurile de noroc de tip „slot machine” in localitatile care au sub 15.000 de locuitori. Camera Deputaților e for decizional, astfel ca legea va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. „Legea pacanelelor”…