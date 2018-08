A „ras” 30 de metri de autostradă Un sofer a pierdut controlul volanului la nodul rutier aflat la iesirea din Arad spre Nadlac si a intrat cu TIR-ul in parapetele care delimiteaza cele doua sensuri de mers. Acest lucru l-am aratat deja intr-un material aparut in ziarul nostru. Insa, de aceasta data, o sa vorbim despre pagubele facute de camionagiul care a „ras” aproximativ 30 de metri de autostrada. Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, parapetele duble au fost distruse in totalitate pe o lungime de 30 de metri. In plus, zeci de indicatoare rutiere si alte zeci de panouri antiorbire au cazut… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

