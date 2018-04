Stiri pe aceeasi tema

- Situația pensiilor din Romania este una deplorabila, in condițiile in care cei in varsta care se incadreaza pentru a primi banii de la stat nu primesc suma cuvenita. De cele mai multe ori, spun avocații pensionarilor, problemele de calculare duc la o pensie mai mica, din cauza faptului ca nu se iau…

- Desi trecem printr-o perioada importanta de crestere, atat la nivelul PIB-ului, cat si la nivelul companiilor din Romania, revenirea econo­miei nu este pe masura potentialului si pe masura asteptarilor, in special din cauza dinamicii investitiilor publice, a declarat Alexandru Reff, country managing…

- Datoria publica externa a Romaniei a crescut cu peste 1,2 miliarde euro și a ajuns in prezent la 33,53 miliarde de euro, potrivit ultimelor date facute publice de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor facute publice marți de BNR , la finalul anului 2016, datoria publica externa a Romaniei…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri cu tema: 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata de DNA. 'In general, cand vorbim de fenomene infractionale, abordarea acestora pleaca de la prevenire la combatere. Poate ati observat, noi am…

- Influențele venite in domeniile cele mai importante și care influențeaza vadit funcționarea statului de drept au ajuns pe masa politicienilor de la Strasbourg. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat convins, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, anunta Agerpres. Actul normativ a fost adoptat anterior de Senat.

- Premierul Mihai Tudose și-a înaintat, luni, demisia dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic. CEx al PSD i-a retras sprijinul politic premierului Tudose, cu 67 de voturi pentru, 4 împotriva și 4 abțineri. Mai multi ministri îsi vor anunta demisia, împreuna cu…