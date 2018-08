Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, miercuri, noi atentionari Cod galben de inundatii, valabile in urmatoarele ore in bazine hidrografice care traverseaza noua judete. Conform Institutului National de Hidrologie si...

- Un seism cu magnitudinea 4,7 s-a produs marti noaptea in regiunea italiana Molise, insa, potrivit primelor informatii culese miercuri, acesta nu a provocat victime sau daune semnificative, transmite agentia dpa. Cutremurul a avut loc marti, la ora 23,48 (21,48 GMT), a…

- Un cutremur de suprafata cu intensitatea de 4,7 grade s-a produs în cursul noptii de marti spre miercuri în centrul Italiei, fiind simtit puternic în numeroase localitati, informeaza site-ul cotidianului La Repubblica.

- La data de 7 august 2018, in jurul orei 01.30, patrula de siguranta publica din Cugir, au oprit in trafic un autoturism condus de un barbat de 31 de ani, din Cugir. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, politistii au constatat ca era sub influenta bauturilor alcoolice, valoarea…

- Ceea nu prea este posibil in municipiul Botosani si nici pe la orase, sta in putinta unei comune. Administratia publica de la Vlasinesti organizeaza la jumatatea lunii viitoare un spectacol de care nici locuitorii capitalei judetului nu prea au parte.

- Traficul rutier este oprit, luni dimineata, pe drumuri nationale din trei judete, in urma inundatiilor din ultimele zile. Si circulatia feroviara este afectata intre Brasov si Intorsura Buzaului, dupa ruperea podului de la Budila, in urma cu o saptamana.

- Faimoasa Paris Hilton a sosit, joi seara, in Romania, pentru a deveni sufletul petrecerii dintr-un club exclusivist din București. Vedeta a incins atmosfera, dar mai interesant este ce s-a intamplat dupa, cand moștenitoarea imperiului hotelier eponim a intrat in baie, insoțita de un barbat, altul decat…

- Comisia speciala pentru modificarea Legilor justitiei, cunoscuta drept „Comisia Iordache”, s-a reunit astazi pentru a dezbate amendamentele aduse Codului de Procedura Penala, dupa votul primit saptamana trecuta in plenul Senatului.