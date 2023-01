Un tanar din Cluj a primit factura la intreținere și a observat ca, pe langa celelalte sume normale, i-a fost adaugata o suma pentru ”ajutor de inmormantare”. Recent murise o femeie care statea la doua blocuri distanța, iar administratorul a adaugat o suma drept ajutor de inmormantare. „Buna. Voiam sa va intreb și pe voi deoarece nu am mai auzit de asta și poate am trait eu sub bananier. Vi se pare normal ca eu chiriaș de patru luni (irelevant și daca eram de patru ani sau de doi zile numa) sa cotizez prin factura blocului inmormantarea cuiva de la 2 scari distanța? Mi-a venit azi factura și…