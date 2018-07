A ramas mai putin de o saptamana pana cand trebuie sa depuneti Declaratia Unica. Cum puteti beneficia de reduceri

A mai ramas mai putin de o saptamana pana cand puteti depune, la Fisc, Declaratia Unica.



Anul acesta, termenul de depunere este 16 iulie. Insa in anii urmatori, data limita va fi 15 martie inclusiv, respectiv in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.



"Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din Romania si/sau din strainatate, si de cele care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii.…