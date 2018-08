Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a comandat de la o terasa doua cafele și doua sticle de apa, iar când a venit nota de plata, a încremenit. Barbatul de 62 de ani s-a enervat crunt și a facut public acest lucru.

- Apple a intrat devreme pe piata de plati mobile cu Apple Pay, iar acest avans poate asigura companiei ca pana in 2020 sa detina jumatate din totalul tranzactiilor initiate cu telefonul. Studiul a fost facut de catre Juniper Research care sugereaza ca in urmatorii doi ani, la nivel mondial, vor exista…

- Kylian Mbappe, in varsta de 19 ani, a fost desemnat cel mai bun tanar jucator de la Cupa Mondiala. Golgheterul Cupei Mondiale, cu 6 goluri, este englezul Harry Kane, iar Thibaut Courtois a fost ales cel mai bun portar al Cupei Mondiale. O mentiune speciala trebuie acordata antrenorului…

- * Franta – Argentina (30 iunie, ora 17:00 la Kazan). S-au intalnit de doua ori la Cupa Mondiala, ambele partide disputate peste Ocean si incheiate cu victoriile sud-americanilor. In prima editie, la Montevideo 1930, Argentina a invins cu 1-0 prin golul marcat de Luis Monti (ulterior, campion mondial…

- Reacții dupa Romania – Finlanda 2-0, meci amical disputat marți seara, la Ploiești. Selecționerul Cosmin Contra s-a declarat mulțumit de evoluția tricolorilor, iar Bogdan Lobonț a intrat in istoria fotbalului cu lacrimi in ochi. Cosmin Contra: ”A fost o seara speciala. Am caștigat cu Chile, dar n-am…

- Ieri nava scoala Mircea a plecat in marsul international de instructie in Marea Mediterana si Marea Adriatica, cu escale in porturile Bari din Italia, Tivat din Muntenegru si Pireu din Grecia.Si cum un astfel de eveniment este unic in viata unui marinar redactorii nostri au fost prezenti in Portul Militar…

- Tanara din Italia, condamnata la inchisoare dupa ce a jijnit romanii. Fata, in varsta de 19 ani, a postat pe contul de socializare, in urma cu ceva timp, un mesaj ce a starnit controverse in mediul virtual. Mai mult, ea s-a ales cu patru luni de inchisoare. Sentința a fost data de Tribunalul din Padova…

- Romanii se afla pe locul trei, dupa italieni si austrieci, intr-un clasament format din 15 state, in care populatia petrece cel mai putin timp in fata ecranelor dupa terminarea orelor de program, arata un studiu al Eurostat. Europenii cu varste cuprinse intre 20 si 74 de ani petrec dupa serviciu intre…