Azi-noapte, la ora 23.33, polițiștii Secției 3 Farcașa au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe D.J. 182B, in apropierea podului care face legatura intre localitațile Chelința și Ulmeni a avut loc un accident rutier de circulație soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat autoturismul in cauza, suspendat pe podul inchis circulației rutiere, fiind in stadiul de construcție. Ulterior, in ambulanța, polițiștii au identificat o tanara de 21 de ani, care a relatat faptul ca, in timp ce o cunoștința o conducea cu autoturismul spre domiciliu,…