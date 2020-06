Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp a comis o „boacana”, atunci cand a pornit la drum pentru una dintre numeroasele sale calatorii. Cantarețul s-a filmat la volan, in timp ce facea o manevra periculoasa pe autostrada.

- Oficiali din domeniul sanatatii din nord-vestul Germaniei continua sa investigheze un focar de coronavirus izbucnit la un restaurant din Saxonia Inferioara, in contextul in care numarul de persoane testate pozitiv continua sa creasca, relateaza luni DPA, preluat de Agerpres. Sapte persoane au fost testate…

- Cu pasi lenți, viata in Italia revine la normal. Dupa aproape doua luni de carantina totala, strazile din Venetia sunt acum iarasi pline, dar nu de turisti, cum era pana acum, ci de localnici. Acestia au iesit in numar mare in oras dupa mai multe saptamani de izolare.

- O autospeciala pentru stins incendii a intervenit, astazi, in jurul orei 11:40, pentru a lichida flacarile care au cuprins un camion pentru deșeuri, care se deplasa pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca. La sosirea pompierilor la fața locului, flacarile cuprinsesera in totalitate cabina…

- Autoritațile au instituit carantina intr-o zona din localitatea Cuza Voda, județul Constanța, fiind vizați 600 de oameni. Masura a fost luata dupa ce 10 persoane au fost confirmate pozitiv la coronavirus, iar restricțiile in localitate nu sunt respectate.

- Iata marturia incredibila a unui roman intors in tara:"Am fost luat de la ora 3 de la aeroport de la sosiri, dus intr-o sala a sporturilor, un loc plin de gunoaie, suntem cu copilul care are un an si doua luni. Am pus un geamantan pe jos si l-am culcat acolo. Nu am mancare pentru copil si nici eu nu…

- Aproape 1.500 de persoane care erau in autoizolare nu au respectat aceasta masura și au fost plasate in carantina instituționalizata, transmite, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). „De la...

- Guvernul a aprobat, miercuri seara, intr-un proiect de OUG, o serie de modificari aduse Codului Penal privind inasprirea pedepselor și sancțiunilor impuse celor care comit infracțiuni in contextul epidemiei de coronavirus.