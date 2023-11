A pus pastă de dinți în ghiveciul plantelor și a așteptat câteva ore. Trucul genial care te scapă de probleme Cu toții avem pasta de dinți in casa și o folosim pentru un singur lucru. Cu toate acestea, ea poate avea mai multe intrebuințari. Aflați in randurile urmatoare ce se intampla daca puneți pasta de dinți in ghiveciul florilor. De ce este bine sa pui pasta de dinți in ghiveciul florilor Frunzele galbene ale plantelor pot fi semnul mai multor probleme. Cateva dintre acestea sunt lipsa apei, udarea excesiva, daunatori sau diferite boli. Toate acestea apar daca floarea nu este bine ingrijita. Daca ai observat ca frunzele plantelor tale devin galbene și descoperi ca sunt atacate de daunatori, ai putea… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

