- Un mecanic de locomotiva din Buzau a fost depistat pozitiv la canabis, iar alti doi care desfasurau activitati de manevra au refuzat testarea pentru depistarea substantelor psihoactive, informeaza CFR Calatori. Cei trei s-au ales cu dosare penale.

