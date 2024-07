Stiri pe aceeasi tema

- Neil Lennon (53 de ani), antrenorul Rapidului, a tras concluziile, dupa ce echipa lui a remizat cu UTA Arad, scor 1-1, in etapa inaugurala a noului sezon de Superliga. Ținand cont ca a fost primul sau meci oficial pe banca Rapidului, Neil Lennon este mulțumit atat de rezultat, cat și de jocul echipei.…

- Cristi Sapunaru (40 de ani), capitanul Rapidului, e rezerva in meciul cu UTA, din prima etapa a noului sezon de Superliga. Neil Lennon, noul antrenor al giuleștenilor, a luat doua decizii radicale. A schimbat sistemul și joaca 3-5-2 și l-a scos din echipa pe Sapunaru, titular indiscutabil in ultimele…

- Neil Lennon (53 de ani), antrenorul Rapidului, este pregatit de primul meci oficial pe banca giuleștenilor. Rapid debuteaza in noul sezon de Superliga pe 13 iulie, in deplasare cu UTA Arad. Tehnicianul nord-irlandez a vorbit despre modificarile pe care le va face in echipa in perioada urmatoare. Tehnicianul…

- Fundașul și capitanul echipei Real Madrid, Nacho, pleaca dupa o ședere de 23 de ani pe Santiago Bernabeu, a anunțat marți clubul din LaLiga. Internaționalul spaniol in varsta de 34 de ani a caștigat cu Real Madrid șase titluri de Liga Campionilor, precum și patru titluri LaLiga și doua Copa del Rey,…

- ARAD. Golgheterul UTA-ei in Liga de Tineret in sezonul 2022-2023, cand gruparea ros-alba a ajuns pana in ultimul act al competiției, Ahmet Ekmekci s-a intors din imprumutul de la CS Dumbravita (Liga II) si impresioneaza din nou in presezon in tricoul UTA-ei.

- Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei si a doua clasata momentan, sustine astazi, 27 aprilie 2024, meciul din etapa a saptea a turneului play off din Superliga 2023 2024, intalnind in deplasare, pe Arena Nationala din Bucuresti, de la ora 20.30, liderul FCSB. Cu patru etape inainte de finalul…

- Farul - Rapid 3-1. Dragoș Grigore (37 de ani), aparatorul giuleștenilor, a fost titularizat pentru prima data in acest sezon, o decizie surprinzatoare la prima vedere. Fundașul a oferit prima reacție dupa eșecul cu campioana Romaniei. Dragoș Grigore a fost titularizat in premiera in acest sezon de un…

- FCU Craiova are parte de o noua partida extrem de importanta, vitala pentru ramanerea in Superliga, urmand sa primeasca vizita formației Dinamo București. Confruntarea din Banie este programata sambata, de la ora 17.30, și conteaza pentru etapa a 5-a din play-out-ul Superligii. Descopera oferta Superbet…