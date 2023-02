Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de agresiune in scoli, intre elevi, a aparut recent in spatiul public, dupa ce la o scoala din municipiul Bacau mai multi elevi au fost agresati colegii lor. Situatia a degenerat, dupa ce agresorii i-au tarat in baie si i-au agresat fizic pe ceilalti copii, cazul fiind in prezent anchetat…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca pe anumite drumuri, unde ninge viscolit și se circula cu mare dificultate, s-ar putea interzice circulația TIR-urilor. Arafat a explicat ca deszapezirea se realizeaza foarte greu in timp ce ninge. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Am aflat care este gigantul din Grecia care a dat lovitura in Romania. Vanzarile au batut toate recordurile, in contextul in care acestea s-au intețit in ultimul trimestru al anului trecut. Cum a reușit aceasta performanța grecii care au afaceri in țara noastra. Grecii au dat lovitura in Romania. Ce…

- La finalul anului 2022, aproximativ 25% din vanzarile Mobexpert, producatorul și retailerul romanesc de mobilier, proveneau din mediul online. Adelina Badea, CEO-ul business-ului, considera ca este un procent bun pentru categoria home&deco, iar in 2023 planul este sa se situeze la minim…

- Camelia Șucu, care e printre cele mai de succes femei de afaceri din Romania, a facut pentru Click topul barbaților din viața ei. A spus cine sunt cei mai importanți care au influențat-o atat in viața personala, cat și in viața profesionala. Pe primul loc se afla tatal Cameliei Șucu. Deși el s-a stins…

- Universitatea Craiova a remizat pe terenul Chindiei Targoviște, iar antrenorul Științei, Mirel Radoi, și-a „urecheat“ din nou elevii in public. Principalii vizați au fost Vladimir Screciu și Ivan Martic, dar nu au fost uitați nici „mofturoșii“. „S-a terminat cu un scenariu negru, pe care nici adversarul…

- Diana și Dan Șucu au atras atenția la un eveniment la care au participat recent. Ei și-au facut apariția la Gala Ziarului Financiar, ziar pe care omul de afaceri l-a cumparat prin achiziționarea datoriei pe care grupul de presa o avea la ING.De fiecare data, Diana Șucu iși insoțește soțul la evenimentele…

- Rapid a lansat astazi berea „Giuleșteana”, intr-un eveniment la care au participat acționarul principal Dan Șucu și președintele Daniel Niculae. Rapid continua mișcarile din zona de marketing. Astazi, intr-un supermarket partener din cartierul Giulești, Dan Șucu și Daniel Niculae au prezentat noua marca…