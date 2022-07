A privi spre pământ sau spre înaltul cerului… Una dintre cele mai frumoase și mai pline de substanța pericope statornicite in cadrul dumnezeieștii Liturghii, opera a unui autor divin, ne este randuita astazi prin scrisul Sfantului Apostol Matei. Pentru a descoperi adancul de neprevedere in care ne putem afunda, lasandu-ne absorbiți de ierarhia valorilor orfane de Duh. Și a ne lumina asupra adevaratelor […] Articolul A privi spre pamant sau spre inaltul cerului… apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a 24-a zi a lunii Iunie, Biserica sarbatorește Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul. Fiul Elisabetei și al preotului Zaharia, ultimul mare proroc al Vechiului Testament, cel care face legatura cu Noul Legamant, este cunoscut ca fiind Inaintemergator al Domnului. Pentru ca a prevestit, prin…

- Caminul nostru devine o adevarata provocare atunci cand vine vorba de cum ne dorim sa-l amenajam. Excesul de zel sau pur și simplu lipsa de experiența in amenajari interioare pot transforma conceptul de Casa visurilor noastre intr-un adevarat haos. De la iluminarea slaba la mobilierul care nu se potrivește,…

- Comunitatea evreiasca din Bacau a sarbatorit, duminica, 22 mai, Lag BaOmer, praznuirea in cea de a 33-a zi a numaratorii Omerului (a 49-a zi dintre Paștele evreiesc și sarbatoarea Shavuot, care eternizeaza momentul in care Legea divina Tora a fost data poporului evreu). Evenimentul a avut loc la Clubul…

- Se spune despre scris ca este o profesie a vanitații, cred ca la Camus am intalnit expresia asta. Și inclin sa-i dau, in mare parte, dreptate, pentru ca sunt mulți aceia care scriu pentru ca sunt vanitoși, grandomani, fiindca sunt atrași de ideea de putere și pentru ca le vor sa prinda gloria din zbor.…

- Asociația „Simbio” Bacau a organizat miercuri, 20 aprilie, in Parcul Catedralei din Bacau, activitatea intitulata „Treasure hunt de Paște” in care au participat peste 20 de copii. Cei mici au cautat dulciurile ascunse de catre tinerii de la „Simbio” in iarba și la radacina copacilor și arbuștilor. Copiii…

- Calatori pe drumul Invierii fiind, dam slava Cerului! Biserica ne indreapta pașii catre intaia mare sarbatoare cu data schimbatoare de dinainte de Paște. Duminica Floriilor sau Imparateasca Intrare triumfala a Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim marcheaza sfarșitul pelerinajului de șase saptamani…

- „Finalizarea acestui obiectiv de investiții este așteptata de toți bacauanii. Au fost intarzieri și stagnari care ne-au pus tuturor rabdarea la incercare. Supraveghez personal acest obiectiv și va comunic”, a declarat primarul Bacaului, Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu. Muncitorii Societații de Servicii…

- In județul Bacau, simularea examenului de Evaluare Naționala 2022 s-a incheiat. S-au inscris pentru a susține probele scrise 5.761 de elevi de clasa a VIII-a, din toate unitațile de invațamant preuniversitar care au in structura și invațamant gimnazial. La prima proba scrisa de Limba și literatura romana,…