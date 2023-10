Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, in timpul vizitei sale in China, pentru forumul „Belt and Road” de la Beijing, ca SUA au facut „inca o greșeala” funizand Ucrainei rachete cu raza cu lunga ATACMS, relateaza The Guardian. „Daca Rusia a pierdut razboiul, de ce sa le trimiți rachete ATACMS?,…

- Sistemele de rachete tactice ale armatei (ATACMS) furnizate de SUA vor forța probabil comandamentul rus sa aleaga intre fortificarea depozitelor de muniții existente sau dispersarea lor in continuare in parțile ocupate ale Ucrainei, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in cea mai recenta…

- Volodimir Zelenski a confirmat, in discursul catre natiune de marti seara, ca Statele Unite au livrat deja Ucrainei rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, pe care fortele Kievului le-au folosit deja pe campul de lupta, scrie news.ro.„Multumesc tuturor celor care lupta si muncesc pentru Ucraina!…

- Primele tancuri americane Abrams au sosit in Ucraina, a anuntat luni presedintele Volodimir Zelenski, salutand o „veste buna”, relateaza AFP. Tancurile „Abrams sunt deja in Ucraina si se pregatesc sa ne intareasca brigazile”, a precizat Zelenski pe Telegram, fara a oferi alte detalii. Livrarea acestor…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat ca tancurile de tip Abrams urmeaza sa ajunga in Ucraina ”saptamana viitoare”, pentru a consolida fortele armate ucrainene in contraofensiva impotriva fortelor ruse, relateaza AFP.”Saptamana viitoare, primele tancuri (de tip) Abrams americane vor fi livrate…

- Presedintele american Joe Biden i-a dat asigurari omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, in legatura cu sprijinul constant al Statelor Unite si a declarat ca nu exista nicio „alternativa” pentru Congresul american in afara de votul in favoarea continuarii ajutorului…

- Casa Alba a anuntat joi ca Statele Unite vor livra Ucrainei „importante” mijloace de aparare aeriana, dar presedintele Joe Biden nu doreste sa furnizeze rachete ATACMS cu raza lunga de actiune solicitate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, relateaza AFP.

- Joe Biden este pe punctul de a lua o decizie cu privire la livrarea rachetelor ATACMS (Army Tactical Missile System) catre Kiev, relateaza Financial Times. Kievul spera ca aceasta decizie sa fie luata curand, astfel incat contraofensiva sa progreseze. ATACMS sunt rachete balistice tactice cu o raza…