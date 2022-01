Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din statul indian Gujarat care a candidat pentru un post decizional in satul sau in timpul alegerilor locale de luna trecuta a izbucnit in lacrimi dupa numaratoarea voturilor, cand a vazut ca primise doar un vot, in ciuda faptului ca familia lui numara cel puțin 12 membri cu drept de vot.

- Trei membri ai grupului k-pop BTS au fost diagnosticati cu Covid-19 in ultimele doua zile, a anuntat compania de management Big Hit Music, citeaza Variety. RM si Jin au primit sambata rezultatul pozitiv la teste Covid-19, la o zi dupa ce colegul lor Suga a fost diagnosticat.Cei trei,…

- Inca doua localitați vor merge iarași la vot, pentru a alege primarul in ce de-al doilea tur al scrutinului. Totodata, Partidul Acțiune și Solidaritate a invins in 5 sate, Partidul Democrat a caștigat o primarie, iar in alta localitate a ieșit invingator un candidat independent. CEC a publicat rezultatele…

- Justitia italiana a dat sambata o lovitura majora gruparii 'Ndrangheta, cea mai puternica grupare mafiota din Italia, prin condamnarea a 70 de membri ai acesteia si a altor persoane care au legaturi cu ea, in cel mai mare proces mafiot de la sfarsitul anilor 1980, informeaza France Presse preluat…

- 17 octombrie 1979 Maica Tereza primeste Premiul Nobel datorita actiunilor de sprijinire a saracilor din Calcutta, India.Astazi este o zi speciala. O zi in care sa ne amintim ca nu suntem singuri pe lume. O zi in care sa ne gandim la misiunea noastra. La oamenii care ne inspira sau ne ajuta pe drumul…