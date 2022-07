Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit, in posesia unui barbat din Republica Moldova, un permis de conducere, care in urma cercetarilor s-a dovedit a fi fals. In data de 21 iulie a.c., in jurul orei 08.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de control pentru a iesi din Romania, un barbat din Republica Moldova, in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui autoturism inmatriculat in Romania. La controlul de frontiera, cetateanului i s-a solicitat sa prezinte permisul de conducere…