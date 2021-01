Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani din Sibiu a fost depistat de catre polițiștii din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, cu placuțe false și fara sa dețina permis de conducere. La data de 4 ianuarie 2021, in jurul orei 06,00, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in... Articolul Tripleta…

- In data de 29 decembrie 2020, in jurul orei 17.00, polițiștii din Ocna Mureș au depistat o minora de 15 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Colonia Peste Mureș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma verificarilor... Articolul…

- Polițiștii din Alba au depistat, in acest weekend, mai mulți șoferi care se aflau in trafic fiind sub influența bauturilor alcoolice sau fara sa dețina permis de conducere. Alcoolemia record din acest weekend este de 0,84 mg/l alcool pur in sange. La data de 24 decembrie 2020, in jurul orei... Articolul…

- Peste 300 de masini au fost verificate intr o actiune privind prevenirea si combaterea faptelor de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si conducere fara permis.In cursul zilei de ieri, in intervalul orar 14.00 22.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pe linia prevenirii…

- In de 17 decembrie 2020, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud l-au prezentat pe un tanar de 21 de ani, din Ocna Mureș, cercetat pentru furt calificat, in fața magistraților din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud. Ulterior, acesta a fost prezentat in fața judecatorului de drepturi și…

- La data de 6 decembrie 2020, in jurul orei 15.40, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Teiuș, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate…

- Ziarul Unirea Minor de 14 ani din comuna Bistra, depistat de polițiștii din Campeni la volanul unui autoturism. Este cercetat pentru conducere fara permis La data de 29 octombrie 2020, in jurul orei 17,50 polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce acționau pe raza comunei Bistra l-au depistat…

- Astazi, 19 octombrie 2020, in jurul orei 04.00, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un tanar de 22 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii…