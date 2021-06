HeyNews.ro: Salut. Spune-ne, te rugam: cine ești și de unde vine pasiunea ta pentru sport? Cum ai ajuns sa te ocupi de fitness? PATRU ALIN: Salutare! Ma numesc Patru Alin Ștefan am varsta de 22 de ani sunt student la Facultatea de Educație Fizica și Sporturi Montane Brașov, sunt fost sportiv de performanța și antrenor personal in orașul Brașov. Am inceput a practica diferite sporturi de la varsta de 8 ani. Am practicat handbal de performanța timp de 8 ani, m-am lasat și dupa o luna am intrat in lumea fitness-ului . M-am apucat de sala deoarece de-a lungul timpului am fost foarte pasionat de tot…