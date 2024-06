Stiri pe aceeasi tema

- Adepții teoriilor conspirative incearca sa influențeze campaniile electorale europene prin dezinformare și minciuni. O mare parte din aceste invenții provin de la Moscova, dar multe dintre ele sunt de origine interna, noteaza Deutsche Welle.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Tyla vine in Romania, pentru prima oara, la Saga Festival! Artista a isterizat internetul cu ultima sa apariție la MET Gala, iar vara aceasta va fi prezenta in țara noastra.

- Daiana Anghel a surprins tot Internetul cu ultima sa apariție. Caștigatoarea Power Couple s-a afișat intr-o ipostaza la care nimeni nu se aștepta și a primi o mulțime de critici. Ce a putut sa iși faca la nivelul feței, incat sa ii șocheze pe toți. Daiana Anghel, de nerecunoscut Daiana Anghel a intrat…