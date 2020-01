A postat un mesaj şocant pe Facebook: "Să vă amintiţi de mine cu zâmbetul pe faţă". Fanii au intrat în panică Artistul a scris cateva randuri socante, in care parea ca vrea sa isi ia ramas-bun. Asta au interpretat cei care au citit randurile notate pe Internet. "Le multumesc celor care au fost buni si sinceri, si va rog sa nu va suparati si sa va amintiti de mine cu zambetul pe fata. Va iubesc pe toti", a scris Uddi pe pagina lui de Facebook. Toți prietenii artistului s-au alarmat si au incercat sa il contacteze pentru a-i cere lamuriri cu privire la conținutul acestui mesaj cutremurator. ”Acest mesaj suna de parca ar fi ultima oara cand ne scrii. Ai vreun gand de ceva rau?”, i-a scris… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

