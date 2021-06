Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea alocațiilor, deduceri pentru salariații cu copii și acordarea de tichete sociale pentru stimularea participarii copiilor cu varsta de pana la 6 ani la invațamantul preșcolar, public și privat, sunt masurile propuse de PSD petru stimularea natalitații. „Orice om politic responsabil…

- Romania a inregistrat, in ultimul an, aproape 6.000 de sesizari privind disparitii de copii, informeaza un comunicat al Organizatiei Salvati Copiii. Potrivit datelor furnizate de Directia de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General de Politie, in perioada 30 aprilie 2020 -…

- Iulia Vantur s-a intors in Romania și le-a facut o surpriza parinților sai de Paște. A venit tocmai din India pentru a iși vedea familia și acum a vorbit de lucrurile de care ii este cel mai dor atunci cand se afla la departare de casa. Primul lucru pe care Iulia Vantur il face cum […] The post Primul…

- Alaturi de animatori la petreceri de copii, ce interpreteaza supereroi, distracția este garantata. De la Batman și Superman, la Wonderwoman și Captan Marvel, sunt șanse ca cel mic sa fie fascinat de supereroi și asta pe buna dreptate! Ei au superputeri la indemana pentru a salva planeta, iar testul…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures declanseaza activitatea de selectie a candidatilor pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de invațamant din structura Ministerului Apararii Naționale și la Academia Naționala de Informații ”Mihai Viteazul” care pregatesc personal…

- Diana Sosoaca se opune vaccinarii copiilor impotriva noului coronavirus. Ea a mers chiar mai departe: ameninta ca va cere despagubiri de cinci milioane de euro in caz de deces dupa imunizarea cu oricare dintre vaccinurile anti-Covid. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania,…

- Ministerul Afacerilor Interne a suplimentat, in 2021, bugetul alocat investitiilor cu 75%, obiectivul principal fiind reabilitarea sediilor inspectoratelor de politie si a posturilor de politie, precum si dotarea acestora, in conditiile in care peste 1.000 de posturi de politie din Romania au toaleta…

- O autospeciala de poliție a fost proiectata, de un alt autoturism, intr-un pieton, in zona Operei Maghiare din Cluj-Napoca. Accidentul rutier s-a produs miercuri dimineața. La volanul autospecialei se afla o polițista, in varsta de 29 de ani. Aceasta a oprit pentru a acorda prioritate pietonului, dar…