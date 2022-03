Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Mureș a reușit un record la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Chiar și oamenii legii au fost pur și simplu uimiți atunci cand au fost nevoiți sa il amendeze. Șoferul a primit fix 15 amenzi in doar șase minute. Iata cum a fost posibil!

- In urma solicitarilor primite de la foștii chiriași evacuați din doua dintre imobilele sociale aflate in Centrul Istoric, primarul Cosmin Andrei a inspectat mai multe zone semnalate ca fiind nevralgice. Edilul a gasit numeroase nereguli facute de foștii chiriași, starea locuințelor fiind dezolanta!

- Primaria Municipiului Bucuresti informeaza ca in urma unor actiuni de control desfasurate joi noaptea, in Centrul Istoric al Capitalei,au fost date amenzi de peste 55.000 de lei au fost aplicate de politistii locali.

- Risc de poprire a conturilor pentru șoferii romani care iau amenzi in UE. Ce se va intampla cu sancțiunile. Reguli noi pentru soferi. In curand, o amenda luata in Munchen va fi aproape la fel ca una luata in...

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, impreuna cu polițiști locali și reprezentanți ai Serviciul de Ecarisaj Bistrița au desfașurat miercuri verificari cu privire la deținatorii de caini din municipiul Bistrița. Au fost depistați peste 15 caini cu sau fara stapan, dintre care 9 au ajuns la…

- De pe 20 decembrie 2021, toti romanii care calatoresc, au obligatia de a completa un formular de localizare Pana in 09.01.2021 au fost aplicate 3.274 amenzi Necompletarea Formularului digital de intrare in Romania se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei De pe 20 decembrie 2021, toti romanii…

- Cetatenii in varsta de peste 50 ani din Italia care nu s-au vaccinat vor fi amendati cu 100 de euro, cei care incearca sa lucreze fara certificat verde sunt pasibili de sanctiuni cu sume de intre 600 si 1.500 euro, iar daca intra in magazine fara sa prezinte cel putin un test negativ vor plati o amenda…

