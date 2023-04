Stiri pe aceeasi tema

- In Camera Deputaților, for decizional, se afla proiectul de modificare al Codului Rutier. Parlamentarii vor sa introduca obligativitatea folosirii luminilor de intalnire pe toate drumurile din Romania.

- Modificare in Codul Rutier: Șoferii vor fi obligați sa circule cu luminile aprinse pe toate drumurile. Ce sancțiuni sunt prevazute O modificare importanta a Codului Rutier a fost avizata in comisii: Șoferii vor fi obligați la utilizarea luminilor diurne și de intalnire pe toate categoriile de drumuri…

- I.S ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) a anuntat astazi ca a demarat lucrarile de intreținere periodica a mai multor drumurilor publice, printre care Chișinau – Bender – Tiraspol, Florești – Anenii Noi, Delacau – Bulboaca ș.a. Potrivit ASD, lucrarile de intreținere periodica vor consta in nivelarea…

- In gestiunea I.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” se afla 877 de poduri poziționate pe drumurile publice naționale cu indicii M, R, G. In funcție de starea tehnica a acestora, 169 poduri sunt nesatisfacatoare, 380 satisfacatoare, in stare buna – 242 de poduri și in stare foarte buna – 86 de poduri.…

- Administrația de Stat a Drumurilor anunța ca, pe mai multe drumuri din țara se circula in conditii de iarna. Astfel, in ultimele 24 de ore, s-a intervenit in mai multe regiuni ale țarii cu lucrari de prevenire, combatere a lunecușului și deszapezirii. In proces au fost antrenate 155 utilaje speciale…

- Administrația județeana informeaza ca in aceasta dimineața la Cluj se circula in condiții de iarna dar nu sunt drumuri blocate sau inchise. Totuși, din cauza caderilor de zapada și a temperaturilor sub zero grade Celsius inregistrate, pe mai multe sectoare de drum circulația se desfașoara in condiții…

- Polițiștii dambovițeni au continuat acțiunile pentru creșterea gradului de siguranța a cetațenilor, combaterea faptelor de natura penala, a comportamentelor antisociale și a riscului rutier pe drumurile publice. Astfel ca, in noaptea de sambata spre duminica, a plouat cu amenzi pe șoselele din Dambovița.…

- Peste 3300 de tone de material antiderapant a fost distribuit noaptea trecuta pe traseele din țara. In prezent, accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurata in condiții de iarna pe toata rețeaua de artere naționale. Informațiile au fost prezentate de Administrația de Stat a Drumurilor (ASD),…