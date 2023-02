Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre anii cu cele mai multe precipitații din ultimii 123 de ani au fost in secolul XXI, iar cel mai secetos an a fost unul de razboi, anul 1917, urmat de anul 2000, cand in multe locuri din țara a plouat la mai puțin de jumatate fața de un an obișnuit, arata datele ANM.

- Un autocar in care se aflau 42 de pasageri din Romania a fost tras pe dreapta de politistii din Germania in apropiere de Gruuml;nstadt. Dupa ce au verificat documentele politistii au constatat ca soferii nu au respectat timpul de odihna, fiind pe drum non stop aproximativ 30 de ore. Potrivit politistilor,…

- Șofer agresiv amendat cu 7000 de lei pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Și polițiștii care l-au oprit sunt cercetați. Ce s-a intamplat Un șofer de 39 de ani din județul Argeș a fost oprit vineri de polițiști, pe Autostrada A10 Turda-Sebeș, dupa ce a avut un comportament agresiv in trafic și folosea semnalele…

- Un bistritean care circula regulamentar in parcarea unul mall din Cluj, a fost luat la injuraturi si facut "taran prost" de doi clujeni care circulau pe contrasens. Bistriteanul conducea pe sens unic in parcarea VIVO Mall Cluj. Din fata , pe contrasens, a venit un SUV cu numere de Cluj, in spatele caruia…

- La data de 15 ianuarie 2023, in jurul orei 03,15, polițiștii Biroului Rutier au oprit, pentru control, pe B-dul Incoronarii din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din municipiul Alba Iulia. In urma testarii acestuia cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența…

- Incidentul s-a petrecut la inceputul anului 2023 pe autostrada A-7 din Spania, dupa ce femeia care s-a trezit la ora 5,00 pentru a merge la munca a intrat frontal cu mașina pe care o conducea intr-un taur de 300 de kilograme. A scapat cu viața doar datorita centurii de siguranța și airbagului, informeaza…

- Un șofer din Saveni a fost oprit de polițiști la Mitoc. De la prima vorba „i-a dat gata” pe oamenii legii Marți, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești au oprit pentru control, pe strada Octav Bancila, din comuna Mitoc, un autoturism condus de un barbat, de 51 de ani, din orașul…

- Accidentele mortale, dar nu numai, au umplut paginile publicatiilor din Romania in ultimele zile. Politistii abia mai tin pasul cu vitezomanii, betivii, drogatii sau minorii fara carnet care circula pe sosele. O tara din Europa le-a pus gand rau vitezomanilor si le va confisca masinile.