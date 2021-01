A "plouat" cu amenzi in noaptea de Revelion. Cele mai multe au fost aplicate pentru incalcarea regulilor anti-pandemie Cu toate ca stiau ca nu au voie sa iasa din case, multi romani au sfidat regulile anti-pandemie si au iesit pe strada la 12 noaptea pentru a marca trecerea in noul an. Altii au ales sa petreaca in diverse localuri din tara. Politia a fost pe faza si a dat amenzi.



Potrivit raportului autoritatilor, in ultimele 24 de ore, 24.500 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, precum si peste 2.300 de politisti locali, au fost mobilizati la nivel national pentru asigurarea masurilor de ordine publica si a interventiilor in caz de urgenta. Efectivele angrenate au intervenit la peste 4.400… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

