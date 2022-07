A plecat vipia, vin furtunile și ploaia cu grindină Dupa zile bune cu temperaturi foarte mari, toata saptamana asta sunt așteptate la Milano și Lombardia furtuni puternice și ploi abundente cu grindina. Experții explica asta ca avand drept cauza anticiclonul Apocalipsa care iși pierde puterea. In urma unor temperaturi fara precedent, care au atins varfuri de 41 de grade Celsius, incepand de marți, 26 iulie, va avea loc un o scadere a temperaturilor, care ar trebui sa dureze cel puțin pana vineri 29. Meteorologii spun ca e moment de respiro pentru Lombardia, dar și prilej sa se faca economii de curent electric, pentru ca nu va mai fi nevoie de aer… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

