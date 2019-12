Stiri pe aceeasi tema

- Sustine ca ar fi fost amenintata de politisti si acuzata, pe nedrept, ca a furat un portofel, de la un alt... politist. O femeie din Calarasi trece prin clipe de groaza, de cand a fost incriminata pe nedrept, dupa cum spune ea. Disperata si speriata de gandul ca ar putea sa fie trasa la raspundere pentru…

- Un seism cu magnitudinea 3.2 a avut loc, in judetul Vrancea, la ora 00.45, la 137 kilometri adancime.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.6439deg;N Longitudine 26.6026deg;E la 77 km E de Brasov, 89 km NE de Ploiesti,…

- Seismul s-a produs la ora 04:32, la adancimea de 170km, avand magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter. Epicentrul cutremurului a fost in apropierea urmatoarelor orase: 65 de kilometri est de Brasov, 93 de kilometri nord de Ploiesti, 99 de kilometri sud de Bacau, 129 de kilometri…

- Seismul s-a produs la ora 6.40, la adancimea de 110 kilometri si a avut magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la 90 de kilometri de Brasov, 98 de kilometri de Bacau, 100 de kilometri de Ploiesti si 103 kilometri de Galati. Cel mai puternic cutremur…

- Senatorul PSD a vorbit despre Aurica Antonie, prizonier in URSS in 1944. A stat in lagare de munca pana in 1950. Intors in țara, a devenit deținut politic. ”AURICA ANTONIE - 105 ANI. Prizonier in URSS in 1944, a stat in lagare de munca pana in 1950. Intors in țara, a devenit deținut politic.…

- Peste 70 de angajatori din Brașov și Mureș participa astazi și maine (27-28 septembrie) la un targ de locuri de munca la International Trade Center (ITC) Brașov. Potrivit organizatorilor, la cea de-a cincea ediție a celui mai mare targ de locuri de munca si-au anunțat participarea peste 70 de angajatori,…

- In județ sunt vacante 346 locuri de munca, iar 332 in Comunitatea Economica Europeana Angajatorii vranceni au declarat la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, ca fiind vacante, 346 locuri de munca. De asemenea, in Comunitatea Economica Europeana (CEE) sunt disponibile 332…