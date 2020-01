Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul american al echipei Ajax Amsterdam Sergino Dest a parasit, la cererea sa, stagiul de pregatire din Qatar, subliniind ca nu se simte in siguranta din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, potrivit news.ro.Citeste si: ALERTA! DNA Timisoara cere la ICCJ prelungirea arestului…

- Ce se intampla cu zborurile București-Dubai, in contextul conflictului SUA-Iran. Anunțul facut de Wizz Air Wizz Air anunța ca nu a anulat pana in prezent niciun zbor catre Dubai, insa situația in Orientul Mijlociu este schimbatoare, iar o astfel de decizie ar putea fi luata. “Wizz Air dorește…

- PSD a transmis miercuri, in contextul conflictului dintre SUA și Iran, ca Romania trebuie sa iși reafirme angajamentele sale fața de NATO și Statele Unite și a exprimat temeri legate de posibile efecte economice.„Partidul Social Democrat considera ca Romania trebuie sa trateze cu responsabilitate…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a atras luni atentia ca "tensiunile geopolitice sunt la cel mai ridicat nivel din acest secol" si a facut apel la liderii lumii sa opreasca intensificarea acestora, sa dea dovada de retinere maxima si sa reia dialogul, relateaza Reuters, potrivit…

- Echipa naționalei de fotbal a SUA a decis sa amane cantonamentul programat in Qatar (Doha), din cauza „situației iscate in regiune”. CONTEXT: Situația internaționala este una extrem de complicata, dupa ce comandantul militar iranian Qasem Soleimani a fost ucis vineri pe aeroportul din Bagdad, intr-un…

- Selectionata masculina de fotbal a Statelor Unite a anulat stagiul de pregatire pe care urma sa-l efectueze luna aceasta in Qatar, "din cauza evolutiei situatiei din regiune", a anuntat vineri Federatia americana de fotbal, citata de AFP. Aceasta decizie este urmarea asasinarii puternicului general…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP. "NATO…

- De un an și jumatate, intreaga activitate administrativa desfașurata in comuna Salcioara se realizeaza prin dispozițiile date de edilul Gabriel Stoica. Situația este generata de faptul ca localitatea a ramas fara Consiliu Local, dizolvat de drept in urma demisiei toturor aleșilor locali. Cauza de la…