A plecat de la propria nuntă pentru a ajunge în cantonament! La 42 de ani, Laurențiu Lica este un exemplu de devotament pentru volei, sport pe care il practica de trei decenii. Voleiul craiovean și-a adaugat in palmares in acest an o noua medalie de bronz, dar acest lucru nu ar fi fost posibil fara aportul celui mai bun jucator al sau, Laurențiu Lica. La 42 de ani, acesta demonstreaza ca varsta e doar un numar atunci cand iubești cu adevarat sportul. Cu o viața dedicata voleiului, Laurențiu Lica a simțit pe propria piele ce inseamna sa te sacrifici pentru sportul iubit. A fost nevoit sa plece in toiul petrecerii propriei nunți pentru ca a doua zi trebuia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

