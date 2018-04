Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Adrian Mutu a declarat, marti, in cadrul conferintei de presa in care a fost prezentat oficial in functia de antrenor al echipei FC Voluntari, ca spera ca Razvan Burleanu sa castige alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal care vor avea loc, miercuri, in cadrul…

- Mutare importanta in lumea fotbalului! Mai exact, potrivit unor informații, managerul sportiv al FRF, Adrian Mutu, va prelua functia de antrenor al echipei FC Voluntari, in locul lui Claudiu Niculescu.

- Ionut Lupescu, Marcel Puscas si Razvan Burleanu sunt principalii candidati la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal. In lupta pentru cea mai inalta functie de la „Casa Fotbalului”, „Kaiser-ul” se bucura de sustinea ului actor celebru.

- Fostul international Cristian Chivu a declarat joi ca actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, isi da seama ca pierde alegerile pentru presedintia FRF din 18 aprilie si ca foloseste “ultimele carti” in lupta cu Ionut Lupescu.Chivu l-a insotit pe candidatul la presedintia…

- In urma deciziei luate de Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal, alegerile pentru presedintia FRF vor avea loc pe 18 aprilie. In afara președintelui actual, Razvan Burleanu, printre candidați se numara Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș, Sorin Raducanu, Victoraș Iacob.

- Afacerile lui Mutu la Dinamo. Cum s-a salvat financiar ”Briliantul”, dupa combinații la Dinamo. Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, declarase recent, la interviurile Libertatea Live, referindu-se la angajarea fostului fotbalist la FRF, ca manager sportiv, ca ” Mutu a ajuns in sapa de lemn! Ca sa supraviețuiești,…

- Adi Mutu mizeaza pe Razvan Burleanu, in lupta cu Ionuț Lupescu pentru șefia FRF: ”Sper ca va caștiga!”. Adrian Mutu crede ca actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, va caștiga alegerile programate pe 18 aprilie, cu toate ca va avea un andevrasr de calibru: Ionuț Lupescu.…

- Ionuț Lupescu a dezvaluit ce reacții a starnit la UEFA vestea candidaturii sale: ”Mi-au zis ca sunt nebun”. Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie și, pana acum, oficial, și-au anunțat candidatura Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu , Marcel Pușcaș, Victoraș…