- Accidentul cu șapte raniți din care doi minori produs marți seara pe DN17 intre ”Zidul Morții” și Stroiești a fost provocat de un șofer din Cluj care a adormit la volan. Șoferul in virsta de 30 de ani rula spre Suceava și la un moment dat a intrat pe contrasens lovind un BMW și un […] The post Accidentul…

- Astazi a avut loc inaugurarea casei Florentinei Filipovici, construita de Fundația Hope and Homes for Children in satul natal al acesteia, Demacușa, comuna Moldovița din județul Suceava. La doar cateva luni dupa ce David Popovici a spus SuntAici pentru Florentina și și-a donat casca și ochelarii de…

- Un șofer a murit dupa ce a lovit cu mașina un cap de pod iar apoi s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in aceasta noapte in localitatea Bosanci. In autoturism se afla doar un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani, care a ramas incarcerat in stare de inconștiența. Barbatul a fost extras din […] The…

- Duminica seara un barbat de 69 ani din Dumbraveni in timp ce se deplasa la volanul autoturismului pe DN 17 dinspre Stroiești inspre Trei Movile, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat de 48 ani, din Cluj Napoca. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala ușoara…

- Un barbat de 33 de ani din Patrauți s-a ales cu dosar penal pentru ca a condus mașina fara a avea permis. Polițiștii l-au reperat pe șofer in trafic intre Stroieșți și Șcheia unde alerga cu un Audi A6 cu 153 de km/h. Cand a oprit la semnalele polițiștilor aceștia au constatat ca la volan […] The post…

- Joi, 20 octombrie, in jurul orei 02.10, in timp ce conducea autoturismul pe DN17 in afara localitații Paltinoasa, o femeie de 33 de ani din comuna Stroiești a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 69 de ani din județul Botoșani. Din…

- La 20 octombrie ora 01.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN17 din localitatea Pojorata, un barbat de 58 de ani din județul Iași a patruns pe sensul opus de mers intrand in coliziune cu autoutilitara condusa regulamentar de un barbat de 60 de ani din municipiul Suceava. Din evenimentul rutier a…