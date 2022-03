Stiri pe aceeasi tema

Portavionul Charles de Gaulle va fi desfașurat in misiuni „de descurajare" și de survolare a Romaniei, Poloniei și țarilor baltice, a anunțat joi ministrul francez al Apararii la televiziunea BFMTV.

Secretarul de stat american, Anthony Blinken, a declarat miercuri ca Statele Unite lucreaza pentru a sprijini tarile din prima linie, intre care Polonia, Republica Moldova, Romania si Slovacia, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Premierul Nicolae Ciuca a avut, luni, o convorbire telefonica cu premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, pe teme legate evolutia fluxului de cetateni ucraineni la granita dintre Romania si Republica Moldova, anunța news.ro.

Premierul Nicolae Ciuca a vizitat vineri seara punctul de trecere a frontierei cu Ucraina de la Siret. Acesta a fost intrebat despre temerile ca, dupa Ucraina, Rusia ar putea ataca Republica Moldova. Premierul nu a exclus aceasta posibilitate, referindu-se doar la garanțiile de securitate pe care…

O fotogrfie facuta joi la miezul nopții la punctul de trecere a frotnierei de la Sighetul Marmației a devenit virala pe Facebook și arata imaginea razboiului care se duce in Ucraina, la granița Romaniei.Imaginea, surprinsa de Alexandru Culac, fotograf din Sighetul Marmației, este cutremuratoare și surprinde…

Alte 3 024 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova, dintre care 213 cazuri în regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 16 sunt asociate cu contact în afara țarii: 3-Ucraina, 3-Italia, 2-Rusia, 2-Franța, 2-Marea…

Alte 6199 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 726 de cazuri in regiunea transnistreana, informeaza Noi.md Din numarul total de cazuri, 54 sint asociate cu contact in afara țarii: 14 - Romania, 10 - Ucraina, 8 - Rusia, 4 - Italia, 4 - Germania,…