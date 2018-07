Donald Trump era la curent cu o propunere de a-i cumpara tacerea unui fost model Playboy cu care ar fi avut o relatie extraconjugala, releva o inregistrare audio a unei discutii intre actualul lider de la Casa Alba si fostul sau avocat Michael Cohen, obtinuta si difuzata miercuri de CNN. Discutia inregistrata facea referire la Karen McDougal, fosta starleta Playboy care in august 2016 a vandut, pentru 150.000 de dolari, catre American Media Inc, editorul saptamanalului The National Enquirer, povestea unei relatii pe care presedintele Trump a negat-o. Karen McDougal a afirmat ca a avut o relatie…