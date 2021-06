Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera efectueaza cercetari pe numele unui tiraspolean, pornit in Europa cu un document neveridic. Incidentul a fost inregistrat in punctul de trecere Sculeni, in dupa-amiaza zilei de 3 iunie curent. Astfel, barbatul de 36 de ani s-a prezentat pe sensul de ieșire din țara, in calitate…

- Un moldovean de 26 de ani, din raionul Ceadir Lunga, s-a pornit la munca in Europa, avand un document fals. Acesta a crezut ca va trece frontiera fara a fi deconspirat, insa, in urma verificarilor, polițiștii de frontiera din punctul de trecere Cahul aa identificat actul fals.

- Un tanar ar fi oferit 1000 de euro pentru un permis de conducere polonez, care s-a dovedit a fi falsificat. Polițiștii de frontiera din punctul de trecere Cahul au descoperit actul cu pricina, in timpul controlului amanunțit.

- Un șofer care nu avea permis de conducere a fost urmarit pe strazile din București. Incidentul a avut loc vineri, in Sectorul 1, iar barbatul a fost prins și reținut. Barbatul care se afla la volanul unei...