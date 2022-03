Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetațeni straini au fost prinși cu acte false in punctele de trecere, in ultimele 24 de ore. In primul caz, o femeie din Ucraina a prezentat pentru mijlocul de transport certificatul de inmatriculare cu semne de falsificare. Aceasta a recunoscut ca acum cateva zile a pierdut actul originar și ar…

- Un numar tot mai mare de alerte cu bomba este semnalat de autoritațile din Romania. De exemplu, vineri, au fost 3 astfel de alerte, la nivel național, ultima saptamana abundand in astfel de alarme false. In timp ce Romania cauta explicații, autoritatile ucrainene au acuzat Rusia ca se afla in spatele…

- Politistii de frontiera de la Calafat au gasit, ascunse in doua TIR-uri care veneau din Turcia, 1.750.000 de timbre de acciza pentru tigarete, specifice Ucraina, susceptibile a fi false. Acestea au fost ridicate pentru cercetari de catre reprezentantii Biroului Vamal Calafat. Potrivit Politiei de Frontiera,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea, județul Tulcea, au depistat sambata patru cetațeni ucrainieni care au prezentat autoritatilor competente teste negative pentru detecția infectiei cu virusul SARS-COV-2, ce s-au dovedit a fi false, informeaza Poliția de Frontiera…

- Un nou caz de folosire a testelor false COVID a fost depistat de polițiștii de frontiera giurgiuveni; aceștia au depistat patru cetațeni bulgari care au prezentat pentru control autoritatilor competente, teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2. Potrivit reprezentanților IPTF Giurgiu,…

- Șeful adjunct al Poliției de Frontiera, Valentin Fiodorov, in comun cu șeful Direcției Control al Frontierei, Andrei Gori, au prezentat rezultatele activitaților desfașurate in perioada 30 decembrie 2021 – 3 ianuarie 2022. Potrivit datelor prezentate, in aceste zile au fost depistate mai multe incalcari,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit patru cetateni turci, barbati cu varste cuprinse intre 24 si 40 de ani, care au prezentat la controlul de frontiera documente false de calatorie emise de Ucraina si Republica Moldova.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit patru cetateni turci, barbati cu varste cuprinse intre 24 si 40 de ani, care au prezentat la controlul de frontiera documente de calatorie emise de Ucraina si Republica Moldova, false.In data de 29.12.2021,…