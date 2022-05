Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu dubla cetațenie, romana și R. Moldova, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere cu insemnele autoritaților din Polonia, ce s-a dovedit a fi fals. In data de 26 mai a.c., in jurul orei 10.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Oancea – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de control pe sensul de intrare in țara, conducand un autoturism inmatriculat in R. Moldova, un barbat cu dubla cetațenie, romana și R. Moldova, in varsta de 64 de ani.…